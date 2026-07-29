गैर ऑडिट वेतनभोगी 31 तक दाखिल करें आयकर : प्रदीप
मुजफ्फरपुर में जिला टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जहां अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की तिथियों की जानकारी दी। गैर ऑडिट वेतन वर्ग के आयकर दाताओं के लिए विवरणी 31 जुलाई तक, व्यवसाय करने वाले गैर ऑडिट दाताओं के लिए 31 अगस्त और ऑडिट कराने वाले व्यवसायियों के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा निर्धारित की गई है।
मुजफ्फरपुर, वसं। जिला टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक सदर अस्पताल रोड स्थित एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भरे जाने वाले आयकर को लेकर जानकारी दी। सदस्यों को उन्होंने आयकर वर्ग के अनुसार विवरणी दाखिल करने के तिथियों के बारे में बताया।कहा कि गैर ऑडिट वेतन वर्ग के आयकर दाताओं की टैक्स विवरणी 31 जुलाई तक हर हाल में दाखिल कर दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित आयकर दाता को जुर्माना से बचाया जा सकता है। कहा कि इस वर्ग के आयकर दाता की विवरणी निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं होने से न्यूनतम एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, व्यवसाय करने वाले गैर ऑडिट श्रेणी के आयकर दाता के लिए यह समय सीमा 31 अगस्त है। जबकि ऑडिट कराने वाले व्यवसायी 30 सितंबर तक अपना ऑडिट कराते हुए 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तय समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पांच लाख से कम आय वालों को ₹1000 और उससे अधिकवालों को ₹5000 जुर्माना देना पड़ सकता है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?