समायरा व संस्कार बिहार तैराकी टीम में
मुजफ्फरपुर के समायरा रमण और संस्कार रंजन का चयन 6 से 9 अगस्त तक जयपुर में होने वाली 42वीं राष्ट्रीय सब-जूनियर तैराकी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इनकी सफलता पर जिला खेल पदाधिकारी और तैराकी संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जताई और शुभकामनाएं दीं।
मुजफ्फरपुर, वसं। 6 से 9 अगस्त तक जयपुर में आयोजित होनेवाली 42वीं राष्ट्रीय सब-जूनियर तैराकी प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में मुजफ्फरपुर के दो तैराकों समायरा रमण और संस्कार रंजन का चयन हुआ है। दोनों तैराक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके चयन पर जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार, जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, सचिव कुंदन राज तथा स्विम्फीट के निदेशक आभास कुमार ने खुशी जताई। सभी ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले और राज्य का नाम रोशन करने की कामना की।
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