एक्सटरनल के अंक को लेकर छात्र शिक्षक में नोकझोंक
मुजफ्फरपुर में एमआईटी में छात्रों और विभागाध्यक्ष के बीच अंक को लेकर बहस हुई। छात्रों का दावा था कि उन्हें इंटरनल में कम अंक मिले हैं और सुधार की मांग की। शिक्षकों के समझाने के बाद छात्रों ने शांति बनाए रखी। विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को इस घटना की जानकारी लिखित में दी है।
मुजफ्फरपुर। एमआईटी में एक्सटरनल के अंक को लेकर गुरुवार को छात्र और विभागाध्यक्ष में नोकझोंक हो गयी। छात्रों का कहना था कि उन्हें इंटरनल में कम अंक आये हैं, इसे ठीक किया जाए, लेकिन शिक्षक का कहना था कि जो अंक छात्रों को दिये गये हैं, वह ठीक हैं। काफी देर तक शिक्षक और छात्रों के बीच बहस होती रही। अन्य शिक्षकों के आने के बाद छात्रों को समझाया गया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। इस घटना के बाद विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को सारी जानकारी लिखित तौर पर दी है।
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