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सोनबरसा फोरलेन के भूमि अधिग्रहण की अधियाचना एनएचएआई को लौटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर-सोनबरसा के फोरलेन के निर्माण में तकनीकी त्रुटि के कारण भूमि अधिग्रहण की अधियाचना वापस हो गई है। एनएचएआई अब नया अलाइनमेंट तैयार करेगें। यह परियोजना 25 सौ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसमें पांच हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा।

सोनबरसा फोरलेन के भूमि अधिग्रहण की अधियाचना एनएचएआई को लौटाई

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मुजफ्फरपुर-सोनबरसा (एनएच-22) के प्रस्तावित फोरलेन के अलाइनमेंट में तकनीकी त्रुटि आने के कारण जिला भू-अर्जन कार्यालय से भूमि अधिग्रहण की अधियाचना को एनएचएआई को वापस कर दिया है।

फोरलेन के लिए एनएचएआई का अलाइनमेंट

फोरलेन के लिए एनएचएआई ने जो अलाइनमेंट तैयार किया, उसमें पूर्व से अधिग्रहित भूमि का भी कुछ हिस्सा शामिल हो गया। इस कारण निकट भविष्य में विवाद होने की संभावना को देखते हुए इसे वापस किया गया है। अब एनएचएआई दोबारा से अलाइनमेंट तैयार करने में जुट गया है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण को लेकर अधियाचना सौंपी जाएगी। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि अलाइनमेंट में आंशिक त्रुटि है, जिसे सुधार कर भूमि अधिग्रहण की अधियाचना भेजी जाएगी।

टू से फोरलेन करने का प्रस्ताव

मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक फोरलेन का कार्य किया जाना है। इसके लिए एनएचएआई ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस परियोजना पर करीब 25 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे लेकर 12 मौजा में करीब पांच हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वर्तमान में यह टू लेन है। अब इसे फोरलेन किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना का कार्य तेजी से हो इसको लेकर समाहर्ता ने भूमि की किस्म, दर और वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की दी है। इसमें अपर समाहर्ता, राजस्व को अध्यक्ष, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सदस्य सचिव, जिला अवर निबंधक, उप विकास आयुक्त और डीसीएलआर पूर्वी को सदस्य नामित किया गया है। कमेटी को शीघ्र इस दिशा में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया है। भूमि अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में परिवार के विस्थापित होने की स्थिति में पुनर्वास योजना का रिपोर्ट में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

इन मौजे में किया जाएगा अधिग्रहण

एनएचएआई की अधियाचना अनुसार, मीनापुर, बोचहां और औराई अंचलों के 12 मौजों की लगभग पांच हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। इसमें झपहां, धमरपुर, मकसूदपुर, मानिकपुर, विशुनपुर राजे, रामपुरहरि, पितौझिया जगन्नाथ, गोपालपुर, बेदौल असली, जनाढ़ जीवाजोर, गोपालपुर और मौजा शाहपुर की पांच हेक्टेयर भूमि शामिल है।

सामान्य प्रश्न

मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की समस्या क्या है?
भूमि अधिग्रहण की अधियाचना को एनएचएआई को वापस कर दिया गया है क्योंकि अलाइनमेंट में तकनीकी त्रुटि पाई गई है।
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