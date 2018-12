मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: ब्रजेश ठाकुर की याचिका SC ने की खारिज, मेडिकल बोर्ड ने कहा- जेल में नहीं दी गई कोई प्रताड़ना

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले (Muzaffarpur girls shelter home case) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जेल में उसे यातनाएं देने का आरोप लगाया था। ठाकुर ने दूसरी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को ना ढहाया जाए। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court after perusing the medical report, submitted by the medical board appointed by it to examine main accused Brajesh Thakur, says there was no injury caused to Thakur. #Bihar