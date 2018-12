मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने यह चार्जशीट पॉस्को कोर्ट में दाखिल की है। ईडी पटना ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर और उनकी पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

Muzaffarpur Shelter Home Case: CBI has filed a chargesheet in special POCSO court against all the accused. Enforcement Directorate Patna has summoned Brajesh Thakur's son Rahul Anand on 24th Dec and Thakur's wife Asha Thakur on 26th Dec. #Bihar