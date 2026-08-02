जिला मुख्यालय के सभी हाईस्कूल आदर्श विद्यालय बनेंगे
मुजफ्फरपुर में जिला मुख्यालय के सभी हाईस्कूल को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विभाग ने एक दर्जन स्कूलों को इसका लाभ देने के लिए निर्णय लिया है। मॉडल स्कूल का चयन सभी प्रखंडों में एक-एक स्कूल के लिए किया गया है। यह बच्चों के हित में उठाया गया कदम है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला मुख्यालय में स्थित सभी हाईस्कूल आदर्श विद्यालय बनेंगे। विभाग ने इसका निर्देश जारी किया है। जिले के एक दर्जन स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा।वर्तमान में जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक स्कूल का मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया गया है। शहर में जिला स्कूल समेत चार स्कूलों का चयन आदर्श विद्यालय के तौर पर किया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चों के हित में यह निर्णय लिया गया है। आगे धीरे-धीरे सभी हाईस्कूल और प्लस टू स्कूल को भी मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा।
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