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मुजफ्फरपुर के तबरेज ने अंतरराष्ट्रीय कराटे में जीता रजत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के तबरेज आलम ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कोलकाता में आयोजित 10वीं अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने बालक कुमिते (55 किलोग्राम) वर्ग में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। मुजफ्फरपुर के अन्य खिलाड़ियों पूंजीतम मिश्रा और अनिकेत कुमार ने भी शानदार प्रदर्शन किया और कोच वीरेंद्र कुमार सिंह को 'बेस्ट कोच अवार्ड' मिला।

मुजफ्फरपुर के तबरेज ने अंतरराष्ट्रीय कराटे में जीता रजत

मुजफ्फरपुर, वसं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 10वीं अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 'इंडियन चैलेंजर्स कप-2026' में मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी तबरेज आलम ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 16-17 वर्ष बालक कुमिते (55 किलोग्राम) वर्ग में रजत पदक जीता। तबरेज ने पहले दौर में नेपाल के खिलाड़ी को हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में जापान के खिलाड़ी से कड़े संघर्ष के बाद उन्हें रजत पदक मिला। प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के पूंजीतम मिश्रा और अनिकेत कुमार ने भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

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दोनों खिलाड़ियों ने पहले दौर में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। मुजफ्फरपुर टीम के मैनेजर सह कोच वीरेंद्र कुमार सिंह को खिलाड़ियों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए 'बेस्ट कोच अवार्ड' से सम्मानित किया गया। कोच ने यह जानकारी दी। लौटने पर तबरेज, पूंजीतम और अनिकेत का मुजफ्फरपुर में तिलक, फूल-माला और मिठाई से स्वागत किया गया।

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