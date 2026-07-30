शिशो और ककरघट्टी में बनेंगे नए फुट ओवरब्रिज
मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए शिशो यार्ड में फुट ओवरब्रिज गर्डर लॉन्चिंग का कार्य जारी है। पहला चरण 28 जुलाई को पूरा हुआ, और दूसरा चरण 4 अगस्त को ककरघट्टी यार्ड में होगा। नए एफओबी से प्लेटफॉर्म परिवर्तन सरल होगा।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक अवसंरचना विकास के तहत शिशो यार्ड में फुट ओवरब्रिज गर्डर लॉन्चिंग का काम जारी है। पहले चरण का कार्य 28 जुलाई को पूरा कर लिया गया। इसके तहत शिशो यार्ड की लाइन संख्या 1 से 4 पर एफओबी गर्डर लॉन्चिंग की गई थी।अब दूसरे चरण का काम 4 अगस्त को ककरघट्टी यार्ड में होगा। यहां गर्डर लॉन्चिंग के लिए लाइन 1 से 4 पर सुबह 11.20 से दोपहर 3.15 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक ट्रेन संख्या 13212 के गुजरने के बाद प्रभावी होगा।
13225 जयनगर-आरा एक्सप्रेस और 13226 आरा-जयनगर एक्सप्रेस दो घंटा, 63377 लहेरियासराय-सहरसा मेमू 90 मिनट विलंब से चलेगी। 15553 भागलपुर-जयनगर एक्सप्रेस समस्तीपुर-दरभंगा के बीच 45 मिनट, 11062 जयनगर-एलटीटी एक्सप्रेस जयनगर-तारसराय के बीच 50 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। रेलवे की ओर से बताया गया है कि नए एफओबी बनने से प्लेटफॉर्म बदलना आसान होगा।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग