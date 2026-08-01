भूमिहीनों को जमीन देने की मांग को लेकर धरना
मुजफ्फरपुर में लोक चेतना दल ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। चार साल पहले उजाड़े गए गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि, आवास, शौचालय और रोजगार की मांग की गई। संगठन सचिव धनवंती देवी ने प्रशासन की लापरवाही पर आक्रोश व्यक्त किया। अगर मांगे पूरी नहीं हुई, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लोक चेतना दल ने शनिवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। गोबरसही डुमरी पोखर पर बसे गरीब भूमिहीन परिवारों को लगभग चार वर्ष पहले उजाड़ दिया गया था। आजतक उनलोगों के लिए भूमि, आवास, शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। भूमिहीनों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा राशन कार्ड बनाने में जटिल प्रमाणपत्र प्रक्रिया की बाध्यता समाप्त की जाए। मनरेगा मजदूर को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण गरीब भूमिहीन परिवारों को भूमि नहीं मिल रही है।
चार वर्षों से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। इससे जनता में काफी आक्रोश है। जिला महासचिव आनंद कुमार ने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रखंड से लेकर जिला कार्यालय तक जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। धरना में संजीव कुमार झा, शाकिंद्र कुमार यादव, मिथलेश देवी, आनंद कुमार झा, मनीष कुमार, किरण देवी, राजकुमारी देवी, जरीना खातून, शकीला खातून, शीला देवी, सुनीता देवी, रीता देवी, संगीता देवी, सरिता देवी, चंदा देवी, भरत राय, लक्ष्मण राय, शत्रुघ्न राय आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें