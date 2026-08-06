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श्रावणी मेला: दूसरी सोमवारी पर सादे लिबास में भी होगी पुलिस की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। असामाजिक तत्वों और जेबकतरों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

श्रावणी मेला: दूसरी सोमवारी पर सादे लिबास में भी होगी पुलिस की तैनाती

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ​सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भीड़ नियंत्रण के दौरान या अफरा-तफरी का फायदा उठाकर चोरी करने वाले गिरोहों पर नकेल के लिए सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो भीड़ के बीच रहकर संदिग्धों पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही जिले के अन्य शिवालयों में भी यह व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में एसएसपी ने सभी संबंधित थानाध्यक्षों और अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।​श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है।

असामाजिक तत्व और जेबकतरों पर कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग ने एक विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही इलाके में सक्रिय रहे पुराने बदमाशों की सूची तैयार कर उनकी निगरानी की जा रही है। रात में होने वाली चोरों और जेबकतरों पर नजर रखने को नाइट विजन गश्त की व्यवस्था की गई है। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रमुख शिवालयों और आसपास के मार्गों पर पुलिस बल की मुस्तैदी बनाए रखें।

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