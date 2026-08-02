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18 दिन में पांच घरों से 30 लाख के गहने चारी, चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में पिछले 18 दिनों में हुई चोरी की घटनाओं के मामले में विशेष पुलिस टीम ने चार शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनसे 30 लाख के गहने और अन्य संपत्ति बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ पहले से शराब के मामले दर्ज हैं।

18 दिन में पांच घरों से 30 लाख के गहने चारी, चार गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मुशहरी थाना क्षेत्र में बीते 18 दिनों में पांच घरों से 30 लाख के गहने व अन्य संपत्ति चोरी के मामले में विशेष पुलिस टीम ने चार शातिरों को गिरफ्तार किया है। चारों शातिर मुशहरी इलाके के हैं। वे रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन शातिरों के खिलाफ शराब के पुराने कांड दर्ज हैं।

चोरी की घटनाएँ

ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने रविवार को बताया कि बीते 13, 18, 28 व 30 जुलाई की रात पांच घरों में चोरी की वारदात हुई थी। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। टीम ने सर्विलांस की तकनीकि साक्ष्य और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर रूपेश कुमार, संजीत कुमार, सोहित कुमार और धर्मेन्द्र कुमार सहनी को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हुआ एक ई-रिक्शा, पहने गए तीन शर्ट, एक वायरलेस साउंड बार, एक लोहे की रॉड, एक छेनी, एक पैन व वोटर कार्ड, एक बाइक, दो मोबाइल, लैपटॉप वाला बैग, चार्जर व अन्य सामग्री जब्त की गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि रूपेश के खिलाफ शराब के तीन कांड दर्ज हैं। वहीं, धर्मेंद सहनी शराब के दो और एक हत्याकांड में आरोपित रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी

बता दें कि बीते 13 जुलाई की रात रोहुआ राजाराम में मोहित कुमार, 18 की रात रोहुआ पेट्रोल पंप के समीप की निवासी खुशी कुमारी, 28 की रात नरौली डीह गांव की आशा कार्यकर्ता ललिता देवी व चंदा देवी और 30 जुलाई को द्वारिका नगर में एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इनमें कई घरों में गृह स्वामी का पूरा परिवार सोया हुआ था और चोरी हो गई। गिरफ्तार शातिरों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि चोरी के गहने आभूषण दुकानों में बेचे गए हैं। व्यवसायियों ने उन गहनों को गलाकर नए आभूषण बना लिए हैं। इससे चोरी हुए गहनों की तलाश पुलिस के लिए मुश्किल हो गई है। पूछताछ में कुछ आभूषण दुकानदारों को चिह्नित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

मुशहरी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएँ कब हुई थीं?
चोरी की घटनाएँ 13, 18, 28 व 30 जुलाई की रात हुई थीं।
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