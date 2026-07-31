Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से रखा गया अलग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। 500 से अधिक मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया गया है, लेकिन सामंजन और म्युच्युअल स्थानांतरण में ये शिक्षक शामिल नहीं होंगे।

मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से रखा गया अलग

मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग रखा गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भेंगरा ने इसे लेकर निर्देश दिया है। जिले समेत सूबे के 500 से अधिक मॉडल स्कूलों में वर्तमान में शिक्षकों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया गया है। अलग-अलग स्कूलों से इन शिक्षकों का पदस्थापन मॉडल स्कूलों में विभिन्न विषयों में किया गया है। वर्तमान में सामंजन और म्युच्युअल स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मॉडल स्कूलों के शिक्षक शामिल नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी स्थानांतरण प्रक्रिया में होंगे शामिल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।