भाभी की चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी करने में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर के कांटी में भाभी की चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी के मामले में मृत्युंजय सिंह को दोषी ठहराया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 11 अगस्त को सजा की सुनवाई तय की है। महिला ने 14 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। सबूत के तौर पर छह गवाहों को पेश किया गया था।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। भाभी की चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी करने व उसके परिजनों को कॉल कर परेशान करने के मामले में कांटी के मृत्युंजय सिंह उर्फ निकु उर्फ हर्ष उर्फ राजा को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शनिवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।मिठनपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 14 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री एक निजी विद्यालय में पांचवीं की छात्रा है।
13 दिसंबर 2022 की शाम लगभग 5.51 बजे उसके मोबाइल पर मृत्युंजय सिंह की कॉल आई। उसने उसकी पुत्री से बात कराने को कहा। इसका विरोध करने पर वह अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद भी पुत्री से बात कराने का दबाव बनाने लगा। इससे पहले भी स्कूल आने-जाने के क्रम में मृत्युंजय उसके साथ छेड़खानी करता था। उसे अपने साथ ले जाने का दबाव बनाता था। कई बार उसे समझाया गया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।