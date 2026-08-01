भाभी की चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी करने में युवक दोषी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। भाभी की चचेरी नाबालिग बहन से छेड़खानी करने व उसके परिजनों को कॉल कर परेशान करने के मामले में कांटी के मृत्युंजय सिंह उर्फ निकु उर्फ हर्ष उर्फ राजा को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शनिवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।मिठनपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 14 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री एक निजी विद्यालय में पांचवीं की छात्रा है।