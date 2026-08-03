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27 मिडिल स्कूल पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले के 27 मिडिल स्कूल को पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज किया गया है। मर्ज मिडिल स्कूलों के कक्षा छह से आठ के बच्चे पीएमश्री प्लस टू स्कूल में पढ़ेंगे। इसके लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा।

27 मिडिल स्कूल पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले के 27 मिडिल स्कूल को पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज किया गया है। इन मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षकों का भी प्लस टू स्कूल में संविलियन किया गया है।

पीएमश्री स्कूलों में पढ़ाई

पीएमश्री स्कूलों में छठी से 12वीं तक की पढ़ाई होनी है। ऐसे में संबंधित हाईस्कूलों के पास के मिडिल स्कूलों को इसमें मर्ज किया गया है। मर्ज मिडिल स्कूलों की सूची डीईओ ने जारी की है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने निर्देश दिया है कि मर्ज मिडिल स्कूलों के कक्षा छह से आठ के बच्चे पीएमश्री प्लस टू स्कूल में पढ़ेंगे। छह से आठ के शिक्षकों का पदस्थापन भी संबंधित हाईस्कूल में किया गया है।

अब प्राथमिक विद्यालय के तौर पर जाने जाएंगे ये स्कूल

डीईओ ने कहा कि जिन मिडिल स्कूल को मर्ज किया गया है, उनमें अब केवल पहली से पांचवीं के बच्चों की पढ़ाई होगी और ये प्राथमिक स्कूल के रूप में जाने जाएंगे। कक्षा छह से आठ के नामांकित बच्चों की सूची हाईस्कूल को उपलब्ध कराएंगे। पीएमश्री उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक इन बच्चों का नामांकन अपने यहां करेंगे।

प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद होगा सृजित

डीईओ ने कहा कि इन स्कूलों से अब मिडिल की कक्षाएं हट गई हैं। ऐसे में इसके लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। कक्षा एक से पांच तक के पदस्थापित शिक्षकों में ही वरीय शिक्षक तत्काल प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य करेंगे। जिन मिडिल स्कूल को मर्ज किया गया है, उनमें पदस्थापित पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के अन्य मिडिल स्कूल में किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण और पद को प्रत्यार्पित करने के लिए डीपीओ स्थापना के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इन मिडिल स्कूल को किया गया मर्ज

मिडिल स्कूल मटिहानी कन्या को महावीर हाईस्कूल में मर्ज किया गया है। बीएस हत्था को राजकीयकृत इंटरस्तरीय स्कूल हत्था में, अपग्रेड मिडिल स्कूल बोरवारा पश्चिम को हाईस्कूल उनसर में, मिडिल स्कूल जारंग को हाईस्कूल जारंग में, मिडिल स्कूल पिरौछा को हाईस्कूल पिरौछा में, मिडिल स्कूल गोसाईं टोला को हाईस्कूल कांटी में, मिडिल स्कूल छपरा को हरि सिंह हाईस्कूल छपरा में, मिडिल स्कूल हरिदासपुर को राजकीयकृत हाईस्कूल सेरूकांही में, मिडिल स्कूल जजुआर पूर्वी को हाईस्कूल जजुआर में, मिडिल स्कूल खंगरूआ को हाईस्कूल खंगरूआ में, मिडिल स्कूल आगानगर पुरूषोत्तमपुर को हाईस्कूल पुरूषोत्तमपुर में, अपग्रेड मिडिल स्कूल चन्द्रहट्टी को कमतौल हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल मड़वन को भटौना गांधी जानकी हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल महदैया को प्रोजेक्ट रामजानकी उ.वि. में, मिडिल स्कूल मुरौल को मुरौल शिवनंदनी हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल जुनेदा को प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल मोतीपुर में, मिडिल स्कूल बिरहिमा बाजार को बिरहिमा बाजार हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल पताही कन्या को नवराष्ट्र हाईस्कूल पताही में, मिडिल स्कूल सलहा जलालपुर को हाईस्कूल द्वारिकानगर में, मिडिल स्कूल गोखलेपुरी को बीबी कॉलेजिएट में, मिडिल स्कूल फतेहाबाद बालिका को फतेहाबाद गर्ल्स हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल डुमरी परमानंदपुर को हाईस्कूल धरफरी में, अपग्रेड मिडिल स्कूल राजेपुर को हाईस्कूल राजेपुर लखना में, अपग्रेड मिडिल स्कूल सहदुलापुर हिन्दी को चन्द्रहट्टी हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल गोपालपुर को हाईस्कूल गोपालपुर में, मिडिल स्कूल सरैयाकोठी को हाईस्कूल मणिकपुर में, अपग्रेड मिडिल स्कूल चकइब्राहिम को प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सादिकपुर में मर्ज किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने मिडिल स्कूल को पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज किया गया है?
जिले के 27 मिडिल स्कूल को पीएमश्री प्लस टू स्कूल में मर्ज किया गया है।
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