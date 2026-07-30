मोतीपुर मेगा फूड पार्क में बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
मुजफ्फरपुर में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में मेगा फूड पार्क के लिए 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। यह 64.86 लाख रुपये खर्च करेगा। एसटीपी से गंदे पानी का उपचार होगा, जिससे पर्यावरण और स्वच्छता में सुधार होगा। इससे कंपनियों की लागत भी कम होगी और ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ का दर्जा मिलेगा।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिले के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेगा फूड पार्क को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) यहां 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 64.86 लाख रुपये खर्च करेगा। मोतीपुर मेगा फूड पार्क में आने वाले दिनों में दर्जनों फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी। फल-सब्जी की धुलाई, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में रोजाना हजारों लीटर पानी खर्च होगा। इस गंदे पानी में तेल, ग्रीस और जैविक कचरा मिला होगा। इसे स्वच्छ बनाने के लिए एसटीपी का निर्माण कराया जाएगा।बताया जाता है कि एसटीपी के लगने से फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे नालों या खेतों में नहीं जाएगा।
प्लांट में ट्रीटमेंट के बाद ही पानी डिस्चार्ज होगा। इससे जमीन और भूजल प्रदूषित नहीं होगा। साथ ही बदबू और मच्छरों की समस्या भी कम होगी। इससे इलाके की पर्यावरण और स्वच्छता सुरक्षित होगी। ट्रीटमेंट के बाद साफ पानी बर्बाद नहीं होगा। इसका उपयोग पार्क में हरियाली, गार्डन की सिंचाई, टॉयलेट, कूलिंग टावर और सड़क सफाई में किया जाएगा। इससे कंपनियों को फ्रेश पानी कम खरीदना पड़ेगा और लागत भी घटेगी। सरकारी मानकों की पूर्तिकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और बिहार प्रदूषण बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में एसटीपी अनिवार्य है। इसके बिना इकाइयों को एनओसी नहीं मिलता। एसटीपी बनने से मोतीपुर फूड पार्क को ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ और ‘ग्रीन इंडस्ट्री’ का दर्जा मिलने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग