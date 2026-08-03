चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर आग मातम, गूंजी या हुसैन की सदा
चेहल्लुम आज कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा में दहकते अंगारों पर नंगे पांव चले अजादार
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर सोमवार की रात कमरा मोहल्ला स्थित नवाब मोहम्मद तकी खान बड़ा इमामबाड़ा गम में डूबा रहा। यहां सैकड़ों अजादारों ने या हुसैन की सदाओं के बीच दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर आग मातम किया। मंगलवार को चेहल्लुम पर शिया समुदाय का मुख्य मातमी जुलूस और सुन्नी समुदाय का अखाड़ा जुलूस निकलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।आग मातम से पहले हज्जू नवाब इमामबाड़ा में मजलिस हुई। मौलाना हैदर मेहदी रिजवी ने हजरत अब्बास की शान और कर्बला के वाकयों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी जालिमों ने खेमों में आग लगा दी थी।
हजरत जैनब ने दहकते अंगारे पर चलकर इमाम सज्जाद को जलते खेमे से बाहर निकाला था। मजलिस के बाद अलम की सरपरस्ती में मातमी जुलूस निकला। यह फायर ब्रिगेड कार्यालय, नवाब रोड और बनारस बैंक चौक होते हुए कमरा मोहल्ला पहुंचा।
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