पांच तक भरा जाएगा लॉ की परीक्षा का फार्म
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू ने एलएलबी तीन वर्षीय और पांच वर्षीय परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को पांच अगस्त घोषित किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि सत्र 2023-26 और 2024-27 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें प्री लॉ के विभिन्न वर्षों के फॉर्म भी शामिल हैं।
मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू में एलएलबी तीन वर्षीय और पांच वर्षीय का परीक्षा फॉर्म पांच अगस्त तक भरा जायेगा। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि तीन वर्षीय लॉ के सत्र 2023-26 के तृतीय वर्ष और सत्र 2024-27 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म भराने की तारीख जारी की गई है। इसके अलावा प्री लॉ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और पांचवें वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है।
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