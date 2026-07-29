Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पांच तक भरा जाएगा लॉ की परीक्षा का फार्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू ने एलएलबी तीन वर्षीय और पांच वर्षीय परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को पांच अगस्त घोषित किया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि सत्र 2023-26 और 2024-27 के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें प्री लॉ के विभिन्न वर्षों के फॉर्म भी शामिल हैं।

पांच तक भरा जाएगा लॉ की परीक्षा का फार्म

मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू में एलएलबी तीन वर्षीय और पांच वर्षीय का परीक्षा फॉर्म पांच अगस्त तक भरा जायेगा। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि तीन वर्षीय लॉ के सत्र 2023-26 के तृतीय वर्ष और सत्र 2024-27 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म भराने की तारीख जारी की गई है। इसके अलावा प्री लॉ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और पांचवें वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Muzaffarpur LLB अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।