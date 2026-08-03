86,175 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य, अबतक 99,532 आवेदन
मुजफ्फरपुर में जिला पदाधिकारी कुमार गौरव की अध्यक्षता में नए राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 86,175 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। 99,532 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विशेष शिविरों व माइक्रोप्लान के माध्यम से कार्य तेजी से करना है।
मुजफ्फरपुर, वसं। जिला पदाधिकारी कुमार गौरव की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में नए राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्राप्त आवेदनों की जांच, सत्यापन, निष्पादन तथा पंचायत स्तर पर चल रहे विशेष शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को माइक्रोप्लान के अनुसार मिशन मोड में कार्य कर निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।अधिकारियों ने बताया कि जिले को 86,175 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। अबतक 99,532 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। डीएम ने सभी आवेदनों का सत्यापन कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध हो सके।
उन्होंने पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से अभियान तेज करने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का अभियान है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीडीओ, सीओ और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। ऑफलाइन प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को पंचायत स्तरीय शिविरों की प्रतिदिन निगरानी कर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें