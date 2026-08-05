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सदर अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपर समाहर्ता शैलेश कुमार चौधरी की अगुवाई में टीम ने डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति की जांच की। कुछ डॉक्टर देरी से आए और अन्य ने रोस्टर के अनुसार काम नहीं किया। मरीजों से बातचीत के बाद डॉक्टरों को समय पर ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया।

सदर अस्पताल का हुआ औचक निरीक्षण

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार शाम सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व अपर समाहर्ता अपादा प्रबंधन शैलेश कुमार चौधरी ने किया। टीम ने रोस्टर के हिसाब से डॉक्टरों की जांच की। इस दौरान कुछ डॉक्टर देर से आए।अपर समाहर्ता ने एमसीएच और मॉडल अस्पताल दोनों की जांच की। जांच में रोस्टर के अनुसार जिनकी ड्यूटी थी उसमें से कुछ की जगह दूसरे डॉक्टर काम कर रहे थे। टीम ने इस पर आपत्ति जतायी। जांच के दौरान मरीजों से भी टीम ने बात की। मरीजों से पूछा कि यहां कैसा इलाज होता है, डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं, खाना समय पर मिलता है या नहीं।

इसके बाद टीम ने इमरजेंसी में जाकर डॉक्टरों का रोस्टर चेक किया। सभी डॉक्टरों को समय से ड्यूटी पर आने का निर्देश दिया गया। जांच के दौरान डीपीएम सलीम जावेद, अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार भी मौजूद थे।

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