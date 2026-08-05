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Muzaffarpur News: पुरुषों की नसबंदी में पसीना बहायेगा विभाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने 2026-27 के लिए 523 पुरुषों की नसबंदी का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्षों में पुरुष नसबंदी में कमी आई है। इस बार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाकर, परिवार नियोजन पखवाड़े और घर-घर जाकर लोगों को नसबंदी के लाभ बताएगा।

Muzaffarpur News: पुरुषों की नसबंदी में पसीना बहायेगा विभाग

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। जिला स्वास्थ्य विभाग पूरे वर्ष 523 पुरुषों की नसबंदी कराने में पसीना बहायेगा। स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिलेभर में सिर्फ 523 पुरुषों की नसबंदी का लक्ष्य तैयार किया है। हालांकि पिछले कई वर्षों से पुरुष नसबंदी में जिला पिछड़ रहा है। इस बार भी स्वास्थ्य विभाग पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक करने को अभियान चलायेगा। इसके लिए परिवार नियोजन पखवाड़ा और घर-घर जाकर लोगों को नसबंदी के बारे में जानकारी दी जायेगी।

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