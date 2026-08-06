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पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में पुत्र ने दी गवाही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर की हत्या के मामले में दूसरे सेशन-ट्रायल में तुषार भारद्वाज द्वारा गवाही दी गई। इससे पहले चार गवाहों की गवाही भी दर्ज की जा चुकी है। पहले सेशन-ट्रायल का फैसला गुरुवार को आने की संभावना है। केस में 12 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में पुत्र ने दी गवाही

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में चल रह दूसरे सेशन-ट्रायल में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश के कोर्ट में पांचवां गवाह पेश हुआ। पांचवें गवाह के रूप में समीर कुमार के पुत्र तुषार भारद्वाज की गवाही दर्ज की गई। इससे पहले समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी, भाई सुमित कुमार, कार चालक रोहित कुमार के पिता राजेश मिश्र व नगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मो.शुजाउद्दीन की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है। आरोपित प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, शंभू सिंह व राजू तुरहा इस सेशन ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इस सेशन-ट्रायल में गुरुवार को भी गवाही होगी。

पहले सेशन-ट्रायल का आज आएगा फैसला :

इस हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में चले पहले सेशन-ट्रायल में गुरुवार को फैसला आएगा। आरोपित कुमार रणंजय ओंकार, श्यामनंदन मिश्र, सुशील छापड़िया, सुजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, सुजीत कुमार व नवीन कुमार ने पहले सेशन-ट्रायल का सामना किया है।

हत्या की घटना का विवरण :

मालूम हो कि 23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के नवाब रोड चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया था। नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मो.शुजाउद्दीन ने अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद 12 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें दो आरोपित गोविंद शर्मा और आशुतोष शाही की हत्या हो चुकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हालिया सेशन-ट्रायल में किसका गवाही दर्ज हुआ?
हालिया सेशन-ट्रायल में तुषार भारद्वाज का गवाही दर्ज हुआ।
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