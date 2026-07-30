समीर हत्याकांड : दूसरे सेशन ट्रायल में दो की हुई गवाही

पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में दूसरे सेशन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। आरोपित प्रद्युम्न शर्मा, शंभू सिंह और राजू तुरहा ट्रायल का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में रोजाना सुनवाई होगी।

मुजफ्फरपुर,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में शुरू दूसरे सेशन ट्रायल में बुधवार को अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। इसमें घटना के सूचक सह तत्कालीन नगर थानेदार मो.शुजाउद्दीन और पूर्व मेयर के साथ मारे गए कार चालक रोहित कुमार के पिता राजेश मिश्र शामिल हैं। आरोपित प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, शंभू सिंह व राजू तुरहा दूसरे सेशन ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

पुलिस की चार्जशीट पुलिस ने चार आरोपितों मंटू शर्मा, शंभू सिंह, आशुतोष शाही व राजू तुरहा के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशुतोष शाही की 21 जुलाई 2023 को हत्या हो गई। बचे तीन के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट में सेशन-ट्रायल शुरू हुआ है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि फिलहाल पांच अगस्त तक हर दिन सुनवाई होगी। इस दौरान अभियोजन पक्ष कोर्ट में गवाह पेश करेगा।

पहले सेशन ट्रायल का परिणाम छह के विरुद्ध पूरा हो चुका पहला सेशन ट्रायल :

समीर हत्याकांड में छह आरोपितों कुमार रणंजय ओंकार, सुजीत कुमार, श्यामनंदन मिश्र, सुशील छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह और नवीन कुमार के विरुद्ध पहला सेशन-ट्रायल पूरा हो चुका है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने इस सेशन-ट्रायल में छह अगस्त को फैसले की तिथि तय कर रखा है। गोविंद शर्मा भी इस सेशन-ट्रायल का सामना कर रहा था। 31 मई की रात उसकी हत्या हो गई। इसके बाद उसे इस सेशन-ट्रायल से अलग कर दिया गया।

घटना का विवरण मालूम हो कि, 23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाने के नवाब रोड चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक गायघाट थाने के कांटा गांव के रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो.शुजाउद्दीन ने अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में कुल 11 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई।