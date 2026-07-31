ईई की ससुराल को 12 घंटे खंगाला

​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की आठ सदस्यीय टीम ने सासाराम में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी की ससुराल में गुरुवार को करीब 12 घंटे तक छापेमारी की। ईओयू की टीम सुबह करीब आठ बजे काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक के निकट माई स्थान गली स्थित अभियंता के ससुराल के तीन मंजिला मकान पर पहुंची।जांच पूरी कर टीम रात के आठ बजे मकान से निकली। छापेमारी के दौरान घर से तीन लाख नकद और 20 लाख से अधिक के गहनों की बरामदगी की चर्चा है। छापेमारी में शामिल ईओयू के अधिकारी ने जब्त गहने व नकदी के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया है।