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9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस अभियान का उद्देश्य तिरंगा का सम्मानपूर्वक फहराना, जनभागीदारी बढ़ाना और ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष का आयोजन करना है। डीएम ने विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का निर्देश दिया।

9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान

मुजफ्फरपुर, वसं। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने समाहरणालय सभागार में सोमवार को 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। सभी विभागों को इसे जन आंदोलन के रूप में सफल बनाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक घर और संस्थान में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना, जनभागीदारी बढ़ाना, ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष का व्यापक आयोजन करना तथा फ्लैग कोड का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना है। डीएम ने शिक्षा विभाग को सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में क्विज, परिचर्चा, राष्ट्रभक्ति आधारित कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीयध्वज की खरीद जीविका दीदियों के माध्यम से कर स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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प्रत्येक प्रखंड में लगभग 4,000 तिरंगों की खरीद कर पंचायतों, एसएचजी, पैक्स और अन्य संस्थाओं के जरिए वितरण होगा। जिलेभर में तिरंगा यात्रा, बाइक व साइकिल रैली, सामूहिक वंदे मातरम् गायन, प्रदर्शनी, रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्रिवर्णीय रोशनी और सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 12 अगस्त को जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।

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