Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेडिकल कॉलेज में मारपीट के मामले में हुआ समझौता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट के मामले में समझौता हो गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. कुमारी विभा ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामला सुलझाया। छात्राएं अपनी शिकायतें वापस लेने को सहमत हो गई हैं। यह घटना सोमवार रात हुई थी।

मेडिकल कॉलेज में मारपीट के मामले में हुआ समझौता

मुजफ्फरपुर, प्रसं। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट के मामले में गुरुवार को समझौता हो गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. कुमारी विभा ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कर दिया गया है। समझौते के बाद छात्राएं अपनी शिकायत वापस लेने को मान गई हैं। बुधवार को मारपीट के मामले में छात्राओं ने कई छात्रों पर बदसलूकी का आरोप लगाया था और प्राचार्य के साथ एसकेएमसीएच ओपी में भी शिकायत की थी। सोमवार रात एसकेएमसीएच में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी।

ये भी पढ़ें:एसकेएमसीएच में छात्रों के मारपीट व छेड़खानी का मामला पहुंचा थाने
ये भी पढ़ें:एसकेएमसीएच में छात्रों के मारपीट व छेड़खानी का मामला पहुंचा थाने
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Medical College Muzaffarpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।