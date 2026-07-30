मेडिकल कॉलेज में मारपीट के मामले में हुआ समझौता
मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट के मामले में समझौता हो गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. कुमारी विभा ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामला सुलझाया। छात्राएं अपनी शिकायतें वापस लेने को सहमत हो गई हैं। यह घटना सोमवार रात हुई थी।
मुजफ्फरपुर, प्रसं। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट के मामले में गुरुवार को समझौता हो गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. कुमारी विभा ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कर दिया गया है। समझौते के बाद छात्राएं अपनी शिकायत वापस लेने को मान गई हैं। बुधवार को मारपीट के मामले में छात्राओं ने कई छात्रों पर बदसलूकी का आरोप लगाया था और प्राचार्य के साथ एसकेएमसीएच ओपी में भी शिकायत की थी। सोमवार रात एसकेएमसीएच में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी।
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