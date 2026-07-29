छात्रों से अधिक फीस लेने वाले 18 प्राचार्यों को नोटिस
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू के 18 कॉलेजों के प्राचार्यों को छात्रों से अधिक फीस लेने के लिए नोटिस भेजा गया है। छात्रों ने इस संबंध में साक्ष्य के साथ शिकायत की थी। प्राचार्यों से जवाब मांगा गया है, अन्यथा रिमांडीर भेजा जाएगा। स्नातक आवेदन के लिए समय पर पोर्टल नहीं खुला था, लेकिन अब फिर से खोला गया है।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में स्नातक में छात्रों से अधिक फीस लेने पर 18 कॉलेजों के प्राचार्यों को नोटिस भेजा गया है। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि छात्रों ने साक्ष्य के साथ कॉलेजों के द्वारा अधिक फीस लेने की शिकायत की थी। सभी प्राचार्यों से जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं सौंपने पर प्राचार्यों को फिर से रिमांडइर भेजा जाएगा।उधर, स्नातक में आवेदन करने लिए पोर्टल समय से नहीं खुला। एक कॉलेज की शिकायत के बाद यूएमआईएस से पोर्टल खोला गया। स्नातक में फिर से आवेदन के लिए नामांकन पोर्टल खोला गया है। इसके बाद छात्र कॉलेज पहुंचने लगे।
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