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मुजफ्फरपुर की पुरुष व महिला बास्केटबॉल टीम घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार के मुजफ्फरपुर में खेल विभाग और बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रथम बिहार स्टेट स्पोर्ट्स 2026 के लिए बास्केटबॉल टीम का चयन हुआ है। प्रतियोगिता 5 से 13 सितंबर तक पटना और राजगीर में होगी, जिसमें महिला और पुरुष टीमों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण अगस्त में शुरू होगा।

मुजफ्फरपुर की पुरुष व महिला बास्केटबॉल टीम घोषित

मुजफ्फरपुर, वसं। खेल विभाग, बिहार और बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले प्रथम बिहार स्टेट स्पोर्ट्स 2026 के लिए मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल टीम का चयन कर लिया गया है। प्रतियोगिता 5 से 13 सितंबर तक पटना और राजगीर में होगी। बास्केटबॉल मुकाबले 9 से 12 सितंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स परिसर में खेले जाएंगे।मालीघाट स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल में आयोजित चयन प्रक्रिया में जिले के कई वरिष्ठ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव ने बताया कि बिहार में पहली बार हो रहे इस राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ में 22 खेलों को शामिल किया गया है।

मुजफ्फरपुर को बास्केटबॉल की पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। महिला टीम में कृति, जहान्वी यशी, काशवी श्रीवास्तव, नीशा, सादिया, जानवी, सृष्टि, चेरी तुलस्यान, विभा ओझा, मैत्रेई शंकर, सृष्टि सिंह और अदिति केजरीवाल शामिल हैं। पुरुष टीम में शम्स तबरेज खान, आकाश, राजदीप, भूपेंद्र बहादुर, आलोक कुमार, निखिल, रसज्ञ मिश्रा, शशांक, मनीष केशरी, आयुष कुमार, सुयश मिश्रा और हर्ष का चयन हुआ है। टीम प्रभारी गौरव कुमार और रणप्रताप जायसवाल बनाए गए हैं। विनय शंकर टीम के प्रशिक्षक होंगे। खिलाड़ियों का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अगस्त के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा।

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