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राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल में मुजफ्फरपुर उपविजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की बालक टीम बिहार राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता रही। सेमीफाइनल में पटना को हराकर फाइनल में पहुंची, जहां भागलपुर के खिलाफ कड़ा मुकाबला हुआ और टीम 15-19 से हार गई। बालिका टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। बास्केटबॉल संघ के सचिव ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल में मुजफ्फरपुर उपविजेता

मुजफ्फरपुर, वसं। दरभंगा में आयोजित बिहार राज्य सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की बालक टीम उपविजेता रही।सेमीफाइनल में मुजफ्फरपुर का मुकाबला पटना से हुआ, जिसमें टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 21-11 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला भागलपुर के साथ बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। कड़े मुकाबले में मुजफ्फरपुर की टीम 15-19 से पराजित हुई और उपविजेता रही।बालिका टीम उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी और सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव अखिलेश कुमार मणि ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।

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