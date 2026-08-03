बीएड: चौथी काउंसिलिंग के लिए 7000 अभ्यर्थियों की सूची जारी
मुजफ्फरपुर में दो वर्षीय बीएड की चौथी काउंसिलिंग के लिए 7000 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा और 3,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य सीट कन्फर्मेशन शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन और नामांकन की प्रक्रिया 4 से 6 अगस्त तक चलेगी।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दो वर्षीय बीएड की चौथी काउंसिलिंग के लिए सात हजार अभ्यर्थियों की सूची सोमवार को जारी कर दी गई। इसकी जानकारी बीएड के राज्य नोडल अधिकारी प्रो. संजय ने दी।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र एवं अन्य आवश्यक विवरण सीईटी-बीएड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए 3,000 (गैर-वापसी योग्य) सीट कन्फर्मेशन शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि अंतिम नामांकन शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटित महाविद्यालय/विभाग में उपस्थित होकर मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अंकपत्र, सीईटी-बीएड 2026 का प्रवेशपत्र, रैंक कार्ड, आवंटन पत्र, श्रेणी/आरक्षण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पहचानपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ सत्यापन कराना होगा तथा नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
चतुर्थ चरण के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन एवं नामांकन की प्रक्रिया 4 से 6 अगस्त तक चलेगी।
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