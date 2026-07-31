विक्की त्यागी हत्याकांड के मुख्यारोपी सागर ने लगाई जमानज अर्जी

मुजफ्फरनगर विक्की त्यागी हत्याकांड मामले में मुख्यारोपी सागर मलिक ने दस साल बाद जमानत के लिए कोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्यारोपी वर्तमान में नैनी जेल में बंद है। मामले में विक्की त्यागी की मां के बयान कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विक्की त्यागी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अधिवक्ता की वेशभूषा में मुख्य आरोपी सागर मलिक को गिरफ्तार किया था।

मामले की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गयी थी। मामले में पहली रिपोर्ट गारद में शामिल सिपाही संत कुमार की तरफ से दर्ज कराई थी, जबकि दूसरा मुकदमा विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी की तरफ से थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया था। हत्याकांड में पहला आरोप पत्र सागर मलिक, ब्रजबीर सिंह और सईद मुल्ला के नाम दाखिल किया गया, जबकि दूसरे आरोप पत्र में पूर्व रंजनवीर का फरारी में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लगभग 10 वर्ष से जेल में निरुद्ध हत्यारोपित सागर मलिक ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। वहीं, हत्याकांड की पत्रावली पर सुनवाई चल रही है। इसमें विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी के बयान कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगामी 13 अगस्त की तिथि लगाई है। हत्याकांड में नामजद किए ब्रजवीर, शहीद मुल्ला, शाहनजर, अनिल बालियान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।