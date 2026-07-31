Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विक्की त्यागी हत्याकांड के मुख्यारोपी सागर ने लगाई जमानज अर्जी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर में विक्की त्यागी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सागर मलिक ने दस साल बाद जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी के बयान कोर्ट में चल रहे हैं। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सागर मलिक वर्तमान में नैनी जेल में बंद है।

विक्की त्यागी हत्याकांड के मुख्यारोपी सागर ने लगाई जमानज अर्जी

मुजफ्फरनगर विक्की त्यागी हत्याकांड मामले में मुख्यारोपी सागर मलिक ने दस साल बाद जमानत के लिए कोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्यारोपी वर्तमान में नैनी जेल में बंद है। मामले में विक्की त्यागी की मां के बयान कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विक्की त्यागी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अधिवक्ता की वेशभूषा में मुख्य आरोपी सागर मलिक को गिरफ्तार किया था।

मामले की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गयी थी। मामले में पहली रिपोर्ट गारद में शामिल सिपाही संत कुमार की तरफ से दर्ज कराई थी, जबकि दूसरा मुकदमा विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी की तरफ से थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया था। हत्याकांड में पहला आरोप पत्र सागर मलिक, ब्रजबीर सिंह और सईद मुल्ला के नाम दाखिल किया गया, जबकि दूसरे आरोप पत्र में पूर्व रंजनवीर का फरारी में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लगभग 10 वर्ष से जेल में निरुद्ध हत्यारोपित सागर मलिक ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। वहीं, हत्याकांड की पत्रावली पर सुनवाई चल रही है। इसमें विक्की त्यागी की मां सुप्रभा त्यागी के बयान कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगामी 13 अगस्त की तिथि लगाई है। हत्याकांड में नामजद किए ब्रजवीर, शहीद मुल्ला, शाहनजर, अनिल बालियान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Murder Case अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।