प्रशिक्षकों की स्टेडियम में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू
मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रशिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अब अनिवार्य की गई है। खेल विभाग ने अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि प्रशिक्षकों की समय पर उपस्थिति की शिकायतें आई थीं। सुबह और शाम के सत्रों में सभी प्रशिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।
मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब खेल प्रशिक्षकों की मनमर्जी और ड्यूटी से गायब रहने का ढर्रा नहीं चल सकेगा। खेल विभाग ने स्टेडियम में अनुशासन की बहाली और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अगस्त शुरू होते ही पहले दिन से सभी खेल प्रशिक्षकों के लिए स्टेडियम में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैनात कई खेल प्रशिक्षकों के निर्धारित समय पर उपस्थित न रहने और औचक निरीक्षण के दौरान गायब मिलने की शिकायतें लगातार लखनऊ खेल मुख्यालय तक पहुंच रही थीं। खिलाड़ियों के भविष्य और प्रशिक्षण में आ रही इस बाधा का स्थाई समाधान निकालने के लिए खेल विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।
प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि स्टेडियम में सुबह के सत्र में खिलाड़ियों व प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का समय सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक निर्धारित है, जबकि शाम का प्रशिक्षण सत्र 4:00 बजे से 7:00 बजे तक संचालित होता है। अब सभी अनुबंधित व स्थायी प्रशिक्षकों को इन दोनों ही पालियों में ग्राउंड पर आने और जाने के वक्त बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।
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