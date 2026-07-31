Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंवेस्टीचर सेरेमनी में विद्यार्थियों ने ली अपने पद की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर के पीआर पब्लिक स्कूल में एक इन्वेस्टीचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सेवा का विकास करना था। कार्यक्रम में नई छात्र परिषद के सदस्यों को सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने दायित्वों को निभाने की शपथ ली।

इंवेस्टीचर सेरेमनी में विद्यार्थियों ने ली अपने पद की शपथ

मुजफ्फरनगर पीआर पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टीचर सेरेमनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास तथा सेवा-भाव का विकास करना था। समारोह का शुभारंभ स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया।विद्यालय के प्रबंधक अशोक सिंघल और प्रधानाचार्य अनघ सिंघल ने छात्र परिषद के नव-निर्वाचित सदस्यों को बैज एवं सैशे पहना कर सम्मानित किया। इसके उपरांत विद्यालय कप्तान, उपकप्तान, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन तथा विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने पूरी ईमानदारी, अनुशासन, समर्पण और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सामूहिक शपथ ली। शपथ ग्रहण करने वाले कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राओं में हेड बॉय नमन सिंघल, हेड गर्ल रितिका, डिप्टी हेड गर्ल आर्या कौशिक, डिप्टी हेड ब्वॉय ओम प्रताप सिंह, क्राफ्ट क्लब सेक्रेटरी नैना सूजी व आरुष रोहल, मीडिया क्लब सेक्रेटरी जानवी चौधरी व आतिश पाल, कल्चरल क्लब सेक्रेटरी मन्नत हसीजा व नैंसी पाल शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:छात्र परिषद ने ली शपथ, मिलीं जिम्मेदारियां

इसके अलावा आर्ट क्लब सेक्रेटरी अंशिका धीमान व खुशी चौधरी, स्पीच क्लब सेक्रेटरी स्नेहा बहरा व निकुंज, डिबेट क्लब सेक्रेटरी राधिका शर्मा व वैष्णवी सिंघल, स्पोर्ट्स क्लब सेक्रेटरी अनुभव सिंघल व वाइस कैप्टन सर्व ने पदभार संभाला। वहीं हाउस कैप्टन्स में नोवा हाउस से अक्षरा गर्ग (कैप्टन) व खुशी पाल (वाइस कैप्टन), सेज हाउस से स्नेहा पांडे व राधिका, अपेक्स हाउस से कनिका शर्मा व सौम्या उपाध्याय तथा जील हाउस से रौनक मित्तल व कार्तिक चौहान को जिम्मेदारी दी गई। कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं में आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब से अरसी व केशव, कल्चरल क्लब से वैभवी व ईशानी, डिबेट्स क्लब से रावि व उत्कर्ष तथा स्पोर्ट्स कैप्टन आरव कौशिक व अंशिका धीमान को चुना। जूनियर वर्ग के हाउसेस में अपेक्स हाउस से शिवांश गर्ग व वंश धीमान, जील हाउस से धैर्य भारद्वाज व कनक, नोवा हाउस से अथर्व गोयल व आराध्या शर्मा तथा सेज हाउस से अवनी शर्मा व शौर्य मलिक को पदाधिकारी मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी नव-निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय गान किया। इस दौरान दिव्या शर्मा, प्रवीण कुमार, शंकर शर्मा, अनुपम सैनी, राखी पाल, चेतना मल्हन, प्रियांशी राजपूत आदि का सहयोग रहा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।