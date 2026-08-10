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जनपद में 13389 लाभार्थियों के घर सौर ऊर्जा से हो रहे रोशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर जनपद में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 13,389 लाभार्थियों के घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 22,588 लोगों ने आवेदन किया। 11,453 लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि मिली है। योजना 31 मार्च 2027 तक सरकारी अनुदान प्रदान करेगी।

जनपद में 13389 लाभार्थियों के घर सौर ऊर्जा से हो रहे रोशन

मुजफ्फरनगर जनपद में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से करीब 13,389 लाभार्थियों के घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे है। इस योजना के लिए करीब 22,588 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। वहीं सौर ऊर्जा का लाभ लेने के बाद करीब 11,453 लाभार्थियों के बैंक खातों में सिब्सीडी की धनराशि पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक सरकारी अनुदान प्राप्त होगा। इसके बाद सरकारी अनुदान मिलना खत्म हो जाएगा।यूपी नेडा के परियोजना प्रभारी भजन सिंह ने बताया कि यह केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जनपद में करीब 45 किलोवॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।

जनपद में करीब 22,588 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 22,340 आवेदकों ने वेंडर का चयन कर लिया है। अभी जनपद में 161 अधिकृत वेंडर कार्य कर रहे हैं और लोगों को योजना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत करीब 1,547 उपभोक्ताओं के बिजली बिल नेगेटिव आए। वहीं 158 उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहा। इसके अलावा 535 उपभोक्ताओं का बिल 100 रुपये तक और 3,018 उपभोक्ताओं का बिल 101 से 500 रुपये के बीच आया है। उक्त योजना उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को काफी हद तक कम करने में सफल साबित हो रही है।

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