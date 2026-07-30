शिव चौक पर एटीएस व आरएएफ के साथ मुस्तैद रही पुलिस, कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा का कड़ा पहरा

कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बुधवार को एसएसपी के नेतृत्व में एसपी सिटी अमृत जैन, एटीएस और आरआरएफ के जवानों के साथ शिव चौक से अटल चौक तक पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों का बारीकी से जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। पैदल मार्च के दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने शिवभक्त कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी यात्रा और सुविधाओं की जानकारी ली। एसएसपी एवं एसपी सिटी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया, जिससे कांवड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।