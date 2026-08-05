संभलकर चले ! नेशनल हाइवे-58 सभी वाहनों के लिए बंद
मुजफ्फरनगर नेशनल हाइवे-58 पर मंगलवार मध्य रात्रि से सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध होगा। केवल कांवड़ियों को चलने की अनुमति होगी। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि हाईवे पर शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर नेशनल हाइवे-58 मंगलवार मध्य रात्रि से सभी तरह के वाहनों के पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हाईवे की दोनों लेन सिर्फ कांवड़ियों की होगी। मेरठ से हरिद्वार व वापस आने वाले वाहन डायवर्जन के अनुसार ही चले। अन्यथा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।कांवड़ियों के बढ़ते सैलाब को देखते ही मंगलवार रात्रि नेशनल हाईवे को सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर शिवभक्त ही चल सकेंगे। इसी कारण नेशनल हाईवे के अधिकतर होटलों को 11 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरठ से आने वाले वाहन बहसूमा रामराज, मीरापुर, जानसठ से जानसठ बाइपास होते हुए रोहाना, देवबंद से हरिद्वार व देहरादून जाएंगे।
इसी मार्ग से वापस आएंगे। शामली की तरफ जाने वाले वाहन वहलना कट होते हुए निकलेंगे। पुलिस ने रुट डायवर्जन प्लान की कई दिन पहले ही जानकारी दे दी थी। इसलिए पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि मेरठ से हरिद्वार व देहरादून जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का ही प्रयोग करें।
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