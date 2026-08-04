फांसी के सजायाफ्ता दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या के मामले में तीन दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। समीर को 2019 में अपहरण के बाद मारा गया था। मामले में सुनवाई हाल ही में हाईकोर्ट में हुई है। न्यायालय ने पहले ही दोषियों को फांसी और सात साल की सजा सुनाई थी।
मुजफ्फरनगर अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड के विरुद्ध तीन दोषियों की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गयी है। मामले में दो दिन पूर्व हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं चौथे आरोपी की फाइल पर जल्द सुनवाई की जाएगी।शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी (28) 15 अक्टूबर 2019 की सात साल पूर्व अपहरण के बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी से अधिवक्ता का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अधिवक्ता के दोस्त सिंगोल अल्वी, उसके चालक सोनू उर्फ रिजवान, नौकर शालू उर्फ अरबाज एवं दिनेश को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था।
6 अप्रैल को समीर हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय, एफटीसी कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने तीन आरोपियों को फांसी व दिनेश को सात साल की सजा सुनाई थी। मामले में मृत्युदंड की सजा पाने वाले सिंगोल अल्वी के अलावा सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज की ओर से अधिवक्ता के जरिये प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। कोर्ट संख्या 49 में यह अपील सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। जिस पर दो दिन पहले सुनवाई की गई। सजा पाने वाले दोषियों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है।
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