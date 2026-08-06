दिवंगत तरुण खटीक की प्रतिमा के साथ भाई कर रहा कांवड़ यात्रा

मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा में अलग-अलग रंग-रूप सामने आ रहे हैं। इस बीच बुधवार को दिल्ली के उत्तमनगर की ऐसी कांवड़ मुजफ्फरनगर में पहुंची, जिसमें एक भाई ने अपनी मृतक भाई की विशाल प्रतिमा भाले की प्रतिमा के साथ सजा रखी थी। कांवड़िया अरुण खटीक ने यह कांवड़ अपने दिवंगत भाई के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दिलाने की प्रार्थना के साथ उठाई है। कावड़ियों के जत्थे का मुजफ्फरनगर में खटीक समाज के लोगों ने स्वागत भी किया। दिल्ली के उत्तम नगर का बहुचर्चित तरुण खटीक हत्याकांड कांवड़ यात्रा में एक बार फिर से याद आ गया। उत्तमनगर में होली के दिन तरुण खटीक की गैर समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी।

मृतक तरुण खटीक का भाई अरुण खटीक बुधवार को हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुज़फ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत भाई तरुण खटीक की प्रतिमा भी साथ रखी। यात्रा में खटीक समाज के सैकड़ों युवक शामिल रहे और न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई। अरुण खटीक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अब तक हुई कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की है ताकि भोले बाबा की कृपा से सरकार और न्यायालय तक उनकी आवाज पहुंच सके। मुज़फ्फरनगर पहुंचने पर यात्रा में शामिल खटीक समाज के लोगों ने भी तरुण खटीक को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। समाज के लोगों का कहना था कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को देखा तथा कई स्थानों पर समाज के लोगों ने समर्थन व्यक्त किया।