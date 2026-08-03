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कांवड़ मार्ग पर एडीजी ने किया पैदल मार्च, शिवभक्तों पर की पुष्पवर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मेरठ जोन के एडीजी भानू भास्कर ने मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा 2026 की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर पुलिस सहायता केन्द्रों और बैरिकेडिंग का जायजा लिया। एडीजी ने पुलिस बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया और शिवभक्तों का स्वागत भी किया।

कांवड़ मार्ग पर एडीजी ने किया पैदल मार्च, शिवभक्तों पर की पुष्पवर्षा

मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से मेरठ जोन के एडीजी भानू भास्कर द्वारा कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिवचौक पर शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। उसके बाद एडीजी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रामपुर तिराहा पर स्थित अस्थाई थाने का निरीक्षण किया।शनिवार देर रात शहर में पहुंचे मेरठ जोन के एडीजी भानू भास्कर निरीक्षण के दौरान कांवड़ मार्ग पर स्थापित पुलिस सहायता केन्द्रों, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एडीजी द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। एडीजी द्वारा शिव चौक से अहल्यिाबाई चौक से मदीना चोक तक पुलिसबल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों से वार्ता कर कुशलक्षेम पूछा। उसके बाइक शिव चौक पर शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान शिवभक्तों ने भी उत्साहपूर्वक पुलिस-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उसके बाद एडीजी ने रामपुर तिराहा अस्थायी थाने का भी निरीक्षण करव्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में उनके साथ एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी अमृत जैन, एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक व एसपी क्राइम इन्दु सिद्वार्थ व एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे मौजूद रहे।

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