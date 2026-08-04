सर्राफा एसो. ने आबकारी मंत्री के समक्ष समस्याओं को रखेगा
मुजफ्फरनगर में सर्राफा एसोसिएशन की सभा आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष पवन वर्मा ने स्वागत किया और धारा 411 के दुरुपयोग पर चिंता जताई। मुख्य अतिथि राकेश त्यागी ने बताया कि व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से समस्याएं लेकर मिलेगा। बैठक में कई व्यापारी मौजूद थे।
मुजफ्फरनगर। सर्राफा एसोसिएशन की सभा जिलाध्यक्ष पवन वर्मा की अध्यक्षता तथा अजय वर्मा व अनिल वर्मा के संचालन में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि उ.प्र. उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कस्बों में सर्राफा व्यापारियों की मजबूत एसोसिएशन के गठन पर उनका भव्य स्वागत किया। राकेश त्यागी ने घोषणा की कि व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से मिलकर समस्याएं रखेगा। जिलाध्यक्ष पवन वर्मा ने धारा 411 के दुरुपयोग पर रोष व्यक्त किया। बैठक में सतीश मोहन, बोबी सर्राफ, प्रदीप वर्मा, अभिनव वर्मा सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे।
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