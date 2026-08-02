कांवड़ यात्रा: तीन से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कालेज

मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सड़कों पर होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में बीएसए संदीप कुमार ने एक पत्र जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश के पर कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल बंद रहेंगे।

इसके अलावा, राहत और सुरक्षा के मद्देनजर डिग्री कॉलेजों सहित सभी तकनीकी, निजी और सरकारी कॉलेजों में भी इस दौरान पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर भारी भीड़ होने और कई रास्ते पूरी तरह बंद रहने के कारण स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसके साथ ही, स्कूलों में छुट्टी होने से शिवभक्त कांवड़ियों को भी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सुगम और सुरक्षित रास्ता मिल सकेगा। डीएम के निर्देश है कि सभी स्कूल-कॉलेज संचालकों को चेताया जाए कि वें इस आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। यदि इस बीच स्कूल खुला मिला या बच्चें स्कूल में जाते हुए मिले तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।