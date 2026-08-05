बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर मिला युवक का शव
बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन पर एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला। जीआरपी ने शव को मर्चरी हाऊस भिजवाया। प्रारंभिक जांच में यह ट्रेन से गिरकर मौत का मामला नजर आ रहा है। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है, लेकिन पहचान में मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन के पूर्वी छोर के पास बुधवार की सुबह करीब सात बजे एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची जीआरपी बस्ती ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। प्रारंभिक जांच में ट्रेन से गिरकर मौत का मामला माना जा रहा है। एसओ जीआरपी बांकेलाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल स्थित मर्चरी हाऊस में भिजवा दिया गया है। जीआरपी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष आंकी जा रही है। ट्रेन की चपेट में आने के कारण उसका शरीर दो भागो में कट गया है।
मृतक के जेब से कुछ भी ऐसा नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। मृतक के शरीर पर गहरा हरा रंग का लोवर, रंग-बिरंगा धारीदार टी शर्ट था। उसके दाहिने हाथ पर अंग्रेजी वर्णमाला में एमपी, जबकि उसके नीचे हिन्दी भाषा में सीतल अनन्या गुदा हुआ है। जीआरपी ने स्टेशन मास्टर के मेमो के आधार पर शव को कब्जे में लिया है। अज्ञात शव के बारे में सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया और कई थानों को फोटो प्रसारित कर पहचान में मदद ली जा रही है।
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