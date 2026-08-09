मुथूट माइक्रोफिन के पांच कर्मी 77 ऋणियों के 43 लाख लेकर फरार

मुजफ्फरपुर में मुथूट माइक्रोफिन के पांच कर्मी महिलाओं के समूह से लोन वसूली की 43 लाख रुपये की राशि लेकर फरार हो गए। कंपनी ने इन कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ऑडिट में गड़बड़ी के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसमें महिलाओं ने बताया कि उन्होंने भुगतान कर दिया था।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मुथूट माइक्रोफिन कंपनी के पांच कर्मी महिलाओं के समूह से लोन वसूली की राशि लेकर फरार हो गए। कंपनी के अनुसार, कर्मियों ने 77 ऋणियों से वसूले गए करीब 43 लाख रुपये का गबन किया है। कंपनी ने ब्रांच मैनेजर समेत पांच स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कांटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

कंपनी का एक्शन कंपनी महिलाओं का ग्रुप बनाकर अल्पकालीन लोन देती है। ऋणी महिलाओं से साप्ताहिक और मासिक वसूली की जाती है। कांटी के ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित कंपनी के कार्यालय में जब बीते मई में ऑडिट हुआ तो कई खातों में गड़बड़ी मिली। इसके बाद जब कंपनी के दूसरे प्रतिनिधि ऋणियों के पास बकाया वसूली के लिए पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पैसा पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में भुगतान नहीं दिख रहा। कंपनी ने आंतरिक जांच कराई तो 77 ग्राहकों से वसूली गई राशि के गबन के साक्ष्य मिले।

आरोपित कर्मियों के नाम कंपनी ने लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाने के अलीनगर निवासी ब्रांच मैनेजर नीरज कुमार, वैशाली के सराय थाने के सरसी निवासी रवींद्र कुमार, अहियापुर थाने के भिखनपुर मोहल्ला निवासी अमित कुमार, पश्चिमी चंपारण के कालीबाग थाने के इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी यहायक प्रबंधक सौरभ कुमार शर्मा और चकिया थाने के माधोपुर गोविंद निवासी राजू कुमार को नामजद आरोपित बनाया है। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर ऋणियों से वसूली गई राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं कर आपस में बांट ली। मामले को लेकर कंपनी के रीजनल अफसर दिनेश कुमार ने कांटी थाने में एफआईआर कराई है। कांटी पुलिस ने केस दर्ज कर बैंक खातों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर फरार कर्मियों की तलाश में जुटी है। कंपनी ने वसूली की पूरी जानकारी और रसीद पुलिस को सौंपी है।

ऋणियों को आश्वासन घटना के बाद कई महिला समूहों में दहशत है। उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत से पैसा जमा किया था, अब दोबारा मांग की जा रही है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने भुगतान किया है, उनसे दोबारा वसूली नहीं होगी। कंपनी खुद नुकसान की भरपाई करेगी। हालांकि, कंपनी की ओर से मामले के खुलासे के बाद ऋणी महिलाओं को राहत देने का आश्वासन दिया है।