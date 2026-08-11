Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मसूरी में बिना उचित जांच के लोगों  को भेजे जा रहे नोटिस : कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

मसूरी महिला कांग्रेस ने एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि गलत मैपिंग के कारण लोगों को समस्याएं हो रही हैं। कई बिना उचित जांच के नोटिस प्राप्त कर रहे हैं। बुजुर्गों को पुराने दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

मसूरी में बिना उचित जांच के लोगों  को भेजे जा रहे नोटिस : कांग्रेस

मसूरी,संवाददाता। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर मसूरी महिला कांग्रेस ने सवाल उठाए। आरोप लगाया कि एसआईआर की मैपिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मंगलवार को प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि कई लोगों को बिना उचित जांच के नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस में आपत्ति के स्पष्ट कारण भी दर्ज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर  की मैपिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों के सामने अपने साक्ष्य जुटाने की बड़ी समस्या है।

ये भी पढ़ें:एसआईआर: कांग्रेस नेताओं ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से ली जानकारी

कई बुजुर्गों से 50 से 60 साल पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने इतने पुराने रिकॉर्ड कभी संभालकर नहीं रखे। जसबीर कौर ने कहा कि कई लोगों के नाम को लेकर बेवजह आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। कई युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओ पर भी दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त सहयोग व समय नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग और सरकार से प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मतदाता पहचान को आधार कार्ड से लिंक कर प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।

ये भी पढ़ें:Vikasnagar News: अनमैप्ड के नोटिस मिलने पर लोगों ने बीएलओ को घेरा
ये भी पढ़ें:Dehradun News: पौड़ी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, पारदर्शिता एवं मतदाताओं की सुविधा पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।