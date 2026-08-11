मसूरी में बिना उचित जांच के लोगों को भेजे जा रहे नोटिस : कांग्रेस
मसूरी महिला कांग्रेस ने एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि गलत मैपिंग के कारण लोगों को समस्याएं हो रही हैं। कई बिना उचित जांच के नोटिस प्राप्त कर रहे हैं। बुजुर्गों को पुराने दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।
मसूरी,संवाददाता। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर मसूरी महिला कांग्रेस ने सवाल उठाए। आरोप लगाया कि एसआईआर की मैपिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।मंगलवार को प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने आरोप लगाया कि कई लोगों को बिना उचित जांच के नोटिस भेजे जा रहे हैं और नोटिस में आपत्ति के स्पष्ट कारण भी दर्ज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर की मैपिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों के सामने अपने साक्ष्य जुटाने की बड़ी समस्या है।
कई बुजुर्गों से 50 से 60 साल पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने इतने पुराने रिकॉर्ड कभी संभालकर नहीं रखे। जसबीर कौर ने कहा कि कई लोगों के नाम को लेकर बेवजह आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जबकि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। कई युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीएलओ पर भी दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त सहयोग व समय नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग और सरकार से प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की मांग की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मतदाता पहचान को आधार कार्ड से लिंक कर प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
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