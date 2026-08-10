कांवड़ यात्रा : सनातन धर्म सबसे अच्छा : उजमा खान
कांवड़ यात्रा : सनातन धर्म सबसे अच्छा : उजमा खान
तन पर काले रंग का बुर्का और कंधे पर गंगाजल भरी कांवड़। मन में सनातन के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए मुस्लिम युवती उजमा खान जोश के साथ बोल भोले की बम के जयघोष के साथ कांवड़ लेकर जा रही हैं। छोटी काशी अनूपशहर से लगतार दूसरी बार कांवड़ लेकर पैदल जा रहीं 25 वर्षीय उजमा खान ने सोमवार को बुलंदशहर की सीमा में पत्रकारों से बात करते हुए सनातन धर्म में गहरी आस्था का जिक्र किया। उजमा खान ने कहा कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले ही आतंकवादी हैं। हिन्दू युवक रबुपुरा निवासी लोकेन्द्र सिंह के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहीं उजमा सनातन धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानती हैं।
उजमा खान ने कहा कि वह किसी मौलाना या किसी फतवे से नहीं डरती हैं। जो विरोध उसे वह नहीं छोड़ेगी। कहा कि वह सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। यहां तक कहा कि मुस्लिम समाज में जो भी महिला दुखी हैं, उनका सनातन धर्म में स्वागत है। उजमा खान शिवरात्रि पर आज भईपुर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगी।
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