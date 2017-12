असम के लोकसभा सांसद बदुरुद्दीन अजमल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ट्विटर चैट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने 22 दिसंबर को एक ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत को, संयुक्त राष्ट्र में येरुशलम के मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ वोट देने के लिए सुषमा स्वराज को धन्यवाद कहा था। और जैसा की सब जानते हैं कि सुषमा स्वराज ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं तो सुषमा ने भी बदरुद्दीन के ट्वीट का जवाब दिया। सुषमा ने जवाब देते हुए लिखा 'शुक्रिया अजमल साहब, अब आप हमारे लिए वोट कीजिए'।

इस पर सांसद ने सुषमा के ट्वीट का जो जवाब दिया वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सुषमा स्वराज के ट्वीट का जवाब देते हुए बदरुद्दीन ने लिखा ''हमारा वोट हमेशा भारत के लिए है, जिस दिन भाजपा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अंतर नहीं करेगा, उस दिन हमारा वोट आपके लिए होगा। सासंद ने अगले ट्वीट में लिखा 'बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया इसके लिए मैं उनका आभारी हूं लेकिन मैं बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करुंगा''।

क्या था पूरा मामला :

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास कर अमेरिका से यरुशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले को वापस लेने को कहा है। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी यरुशलम के मुद्दे पर विरोध में वोट किया है। भारत सहित दुनिया के 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में यरुशलम को इजरायल की राजधानी मानने से मना कर दिया है।

Thank you Ajmal Sahib. Now you vote for us. https://t.co/OsQPv4PNDe

Our vote is always for India, Madam. The day BJP does not differentiate between Majority and Minority community, our vote will be for you. https://t.co/yLoEoCazqD