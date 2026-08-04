कांवड़ यात्रियों पर मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा
उत्तराखंड नागरिक सम्मान समिति के तहत, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम परिसर में कांवड़ यात्रियों का स्वागत पुष्प वर्षा और फूल-मालाओं से किया। मुख्य अतिथि दीपक रामचंद्र सेट ने भारत की विविधता और भाईचारे की भावना की सराहना की। एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने इस आयोजन को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बताया।
रुड़की, कार्यालय संवाददाता। उत्तराखंड नागरिक सम्मान समिति की ओर से नगर निगम परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर फूल-मालाएं पहनाई। मुख्य अतिथि जेएम दीपक रामचंद्र सेट ने कहा कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। लोगों ने इस आयोजन से आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करते हैं तथा समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।समिति के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से मुस्लिम समाज कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों का स्वागत करता आ रहा है।
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