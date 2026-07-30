मुस्कान को राज्यस्तरीय रेड रन में 5वां स्थान मिला
शिवहर की छात्रा मुस्कान कुमारी ने राज्यस्तरीय रेड रन 2026 में पांचवां स्थान हासिल कर महाविद्यालय का मान बढ़ाया। वह भूगोल की सेमेस्टर-2 की छात्रा हैं और बिहार के तरियानी प्रखंड की निवासी हैं। इस प्रतियोगिता में 243 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों ने मुस्कान की सफलता पर बधाई दी।
शिवहर। राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवहर की छात्रा मुस्कान कुमारी ने राज्यस्तरीय रेड रन 2026 (5 कि.मी.) में राज्य स्तर पर पांचवां स्थान हासिल कर महाविद्यालय के साथ-साथ अपने माता-पिता का नाम गौरवान्वित किया है। मुस्कान कुमारी सत्र 2025-29 की भूगोल विषय की सेमेस्टर-2 की छात्रा हैं। वह जिले के तरियानी प्रखंड के चक सुरगाही नहीं गांव के बिंदलाल साह की पुत्री है। कार्यक्रम बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग के अधीन 27 और 28 जुलाई को पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में आयोजित किया गया था। इसमें राज्य भर से लगभग 243 प्रतिभागी शामिल हुए थे। मुस्कान कुमारी ने पांचवां स्थान प्राप्त कर मेडल एवं प्रमाणपत्र हासिल किया।
इस उपलब्धि पर कालेज के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार ने छात्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी डॉ. नागेंद्र कुमार राम एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. भूषण कुमार भी उपस्थित थे। महाविद्यालय के शिक्षकों में छात्रा के हौसले और सफलता पर हर्ष व्याप्त है।
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