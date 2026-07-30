Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुस्कान को राज्यस्तरीय रेड रन में 5वां स्थान मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

शिवहर की छात्रा मुस्कान कुमारी ने राज्यस्तरीय रेड रन 2026 में पांचवां स्थान हासिल कर महाविद्यालय का मान बढ़ाया। वह भूगोल की सेमेस्टर-2 की छात्रा हैं और बिहार के तरियानी प्रखंड की निवासी हैं। इस प्रतियोगिता में 243 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों ने मुस्कान की सफलता पर बधाई दी।

मुस्कान को राज्यस्तरीय रेड रन में 5वां स्थान मिला

शिवहर। राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवहर की छात्रा मुस्कान कुमारी ने राज्यस्तरीय रेड रन 2026 (5 कि.मी.) में राज्य स्तर पर पांचवां स्थान हासिल कर महाविद्यालय के साथ-साथ अपने माता-पिता का नाम गौरवान्वित किया है। मुस्कान कुमारी सत्र 2025-29 की भूगोल विषय की सेमेस्टर-2 की छात्रा हैं। वह जिले के तरियानी प्रखंड के चक सुरगाही नहीं गांव के बिंदलाल साह की पुत्री है। कार्यक्रम बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग के अधीन 27 और 28 जुलाई को पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में आयोजित किया गया था। इसमें राज्य भर से लगभग 243 प्रतिभागी शामिल हुए थे। मुस्कान कुमारी ने पांचवां स्थान प्राप्त कर मेडल एवं प्रमाणपत्र हासिल किया।

ये भी पढ़ें:शिवम को रेड रन-2026 में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान

इस उपलब्धि पर कालेज के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार ने छात्रा को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी डॉ. नागेंद्र कुमार राम एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. भूषण कुमार भी उपस्थित थे। महाविद्यालय के शिक्षकों में छात्रा के हौसले और सफलता पर हर्ष व्याप्त है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।