मो. रफी की याद में सजी सुरों की महफिल, कालजयी गीतों से गूंजे

-तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कार्यक्रम में कलाकारों ने रफी को दी संगीतमय श्रद्धांजलि, नागरी प्रचारिणी सभागार में महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संगीतमय कार्यक्रम...

-तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कार्यक्रम में कलाकारों ने रफी को दी संगीतमय श्रद्धांजलि आरा, निज प्रतिनिधि। नागरी प्रचारिणी सभागार में महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफी की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला संगीतमय कार्यक्रम तुम मुझे यूं भुला न पाओगे श्रद्धा, गरिमा और भावनाओं से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संगीत शिक्षक धर्मेंद्र सिंह, इकबाल इल्मी, रमेश कुमार, कीर्ति लता एवं ऋषिका शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कार्यक्रम का आगाज़ इसके बाद ऋषिका शर्मा ने शीर्षक गीत तुम मुझे यूं भुला न पाओगे प्रस्तुत कर कार्यक्रम का भावपूर्ण आगाज़ किया। संगीत संध्या में कलाकारों ने मोहम्मद रफ़ी के कालजयी गीतों के साथ आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर स्वर्णिम हिंदी फिल्म संगीत को जीवंत कर दिया। राजाराम शर्मा, सीमा भारती, कुमार अनुपम, रमेश कुमार, कीर्ति लता, मोहम्मद नौशाद, अजय सिंह, आस्था सिंह, शमशाद प्रेम और धर्मेंद्र सिंह सहित सभी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।

संगीत कार्यक्रम का समापन बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दो लफ़्ज़ों की है और बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा जैसे सदाबहार गीतों पर सभागार देर तक तालियों से गूंजता रहा। कार्यक्रम का समापन धर्मेंद्र सिंह, सीमा भारती और मोहम्मद शमशाद द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत मेरे देश प्रेमियों के साथ हुआ। मंच संचालन रेडक्रॉस सोसाइटी की सचिव डॉ. विभा कुमारी ने किया, जबकि शमशाद प्रेम ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित संगीत प्रेमियों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि मोहम्मद रफी और स्वर्णिम हिन्दी फिल्म संगीत आज भी लोगों के दिलों में अमर है।