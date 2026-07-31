‘पूरब अंग’ कार्यशाला में उपशास्त्रीय संगीत सीखेंगी छात्राएं
वाराणसी के वसंत महिला महाविद्यालय में संगीत कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस पांच दिवसीय कार्यशाला का विषय 'उपशास्त्रीय संगीत शैली : पूर्व अंग' है। प्रमुख वक्ता प्रो. संगीता पंडित ने उपशास्त्रीय गायन की विशेषताओं पर चर्चा की। प्राचार्या प्रो. अलका सिंह ने इसे छात्राओं के संगीत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
वाराणसी, संवाद। राजघाट स्थित वसंत महिला महाविद्यालय में गुरुवार को पांच दिवसीय संगीत कार्यशाला शुरू हुई। संगीत विभाग की कार्यशाला का विषय ‘उपशास्त्रीय संगीत शैली : पूरब अंग’ रखा गया है। इसमें प्रतिभागियों को ‘पूरब अंग’ की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, शैलीगत विशेषताओं और उसके व्यावहारिक पक्ष से परिचित कराया जाएगा। कार्यशाला के पहले दिन मुख्य वक्ता प्रो. संगीता पंडित ने ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और होरी के जरिये उपशास्त्रीय गायन शैली की विशिष्टता पर चर्चा की। प्राचार्या प्रो. अलका सिंह ने कहा कि कार्यशाला छात्राओं और शोधार्थियों के सर्वांगीण सांगीतिक विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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